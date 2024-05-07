Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti?

MetroPOLL Araştırma'nın son anketinde, 14 Mayıs'ta AKP'ye oy veren ama 31 Mart'ta vermeyen seçmenlerin, hangi partilere oy verdiği ortaya konuldu.

MetroPOLL AKP CHP Yeniden Refah Partisi
Son Güncelleme:
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 1

Tüm Türkiye, 31 Mart’ta Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gitti.

1 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 2

Yerel seçimde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.

2 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 3

İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35,49 oy aldı.

3 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 4

Yeniden Refah Partisi de seçimde büyük bir atak yaparak ülke genelinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna yükseldi ve Yozgat ve Şanlıurfa’da belediye başkanlıklarını kazandı.

4 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 5

14 Mayıs seçiminden 31 Mart’a gelindiğinde yaklaşık olarak 6,4 milyon oy kaybeden AKP’de, AKP’den giden oyların hangi partiye gittiğine ilişkin bir anket geldi.

5 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 6

MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı çalışmaya göre, 2023 seçiminde AKP’ye oy veren 18,6 milyon seçmenden 12,2 milyonu yani yüzde 23’ü yine AKP’den şaşmadı.

6 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 7

Fakat geçmişte AKP’ye oy atan seçmenlerin 1,3 milyonu yani yüzde 2,6’sı ise CHP’ye oy verdi.

7 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 8

AKP’den uzaklaşan seçmenlerin 1 milyonu yani yüzde 2’si Yeniden Refah Partisi’ne oy atarken, MHP’ye giden oy ise 450 bini yani yüzde 0,9’u buldu.

8 9
Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti? - Resim: 9

500 bin yani yüzde 1’e tekabül eden AKP’li seçmenler diğer partilere oy verirken, 3 milyonu ise sandığa gitmedi veya da geçersiz oy attı.

9 9