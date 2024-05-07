Yerel seçimde büyük düşüş yaşamıştı: AKP'nin oyları hangi partilere gitti?
MetroPOLL Araştırma'nın son anketinde, 14 Mayıs'ta AKP'ye oy veren ama 31 Mart'ta vermeyen seçmenlerin, hangi partilere oy verdiği ortaya konuldu.
Tüm Türkiye, 31 Mart’ta Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gitti.
Yerel seçimde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.
İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35,49 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi de seçimde büyük bir atak yaparak ülke genelinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna yükseldi ve Yozgat ve Şanlıurfa’da belediye başkanlıklarını kazandı.
14 Mayıs seçiminden 31 Mart’a gelindiğinde yaklaşık olarak 6,4 milyon oy kaybeden AKP’de, AKP’den giden oyların hangi partiye gittiğine ilişkin bir anket geldi.
MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı çalışmaya göre, 2023 seçiminde AKP’ye oy veren 18,6 milyon seçmenden 12,2 milyonu yani yüzde 23’ü yine AKP’den şaşmadı.
Fakat geçmişte AKP’ye oy atan seçmenlerin 1,3 milyonu yani yüzde 2,6’sı ise CHP’ye oy verdi.
AKP’den uzaklaşan seçmenlerin 1 milyonu yani yüzde 2’si Yeniden Refah Partisi’ne oy atarken, MHP’ye giden oy ise 450 bini yani yüzde 0,9’u buldu.
500 bin yani yüzde 1’e tekabül eden AKP’li seçmenler diğer partilere oy verirken, 3 milyonu ise sandığa gitmedi veya da geçersiz oy attı.