Tavşanlı'da yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çukurköy Mahallesi Esen Sokak'ta Süleyman E.'nin evinin çatısına yıldırım düşmesi sonucu evin çatı kısmında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri hızlı müdahalesinin ardından evin çatı kısmındaki yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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