150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar

Kocaeli'de yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı. Dedesinden kalan ağaçların kesilip çalındığını gören Ali Toker “Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar” dedi.

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Kocaeli Kartepe’de bulunan tarlasına giden Ali Toker dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü. Jandarmaya şikayette bulunan Toker olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.

“İKİ TARİHİ ÇINAR AĞACINA KIYMIŞLAR”

Toker, "Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz. Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar. Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar. Bir masanın fiyatı 15-20 bin TL arasındadır. Bir masanın kalınlığını 6 santimden yapıyorlar. 100-150 bin TL arasında fiyata satarlar diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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