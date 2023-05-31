Depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma asıldı

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olması ile; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezarları başına, yakınları tarafından sarı-kırmızılıların atkıları, forması ve flamaları asıldı.

Galatasaray bayrağı asılan mezarlık önünde hayatını kaybedenler için yakınları dua etti.

Kaynak: İHA