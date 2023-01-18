O görüntülere bir yenisi daha eklendi: 'Cin çıkarken yalvardı, tam kusarken çek'

Kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtan Dilek Becerik isimli kadının 'cin çıkarma' videosu izleyenlere pes dedirtti.

Sosyal medyada kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtan çok sayıda kişi sosyal medyada paylaştıkları birbirinden ilginç videolarla izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. 

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Dilek Becerik isimli başörtülü kadının 'cin çıkarma' videosu sosyal medyada gündem oldu. 

Yayınlanan görüntülerde Dilek Becerik’in bir kadının ağzına poşet koyduğu ve kusmaya zorladığı görüldü. Ayakta bulunan kadın poşetin içine doğru kusup öksürürken Becerik'in “Çıkartın, çıkartın, çıkar çıkar kus kus” dediği görüldü.

Poşetin içine doğru kusan kadın ise “Bir şey yapmayacağım bırak kalayım işte” ifadelerini kullanırken Dilek Becerik, “Hayır içinde kalmayacaksın, çıkacaksın” dedi.

İçinde cin olduğunu iddia ettiği kadını kusturarak cinden kurtaracağını öne süren Dilek Becerik'in görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum yaldı.

 

Benzer Videolar

Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor; Angelina Jolie, Adriana Lima…' Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor'
Ardahan'da balıkçılar ekmeklerini -20 derecede buzdan kazanıyor Ardahan'da balıkçılar ekmeklerini -20 derecede buzdan kazanıyor
Sokak röportajında dikkat çeken anlar: 'Aç adam yok ülkede, Erdoğan ölürse savaş çıkar' Sokak röportajında dikkat çeken anlar: 'Aç adam yok ülkede, Erdoğan ölürse savaş çıkar'
Köpeklerden kaçan vaşak tel örgüde mahsur kaldı Köpeklerden kaçan vaşak tel örgüde mahsur kaldı
Adnan Oktar'ın duruşma videosu ortaya çıktı: Cinsel gücümde bir sorun yok Adnan Oktar'ın duruşma videosu ortaya çıktı: Cinsel gücümde bir sorun yok
Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış
Enflasyon berberleri de vurdu: Saç ve sakal tıraşına yüzde 30 zam Enflasyon berberleri de vurdu: Saç ve sakal tıraşına yüzde 30 zam
Kilogramı 4 bin lira: 'Kırmızı ginseng'e doğal afrodizyak özelliği nedeniyle yoğun ilgi Kilogramı 4 bin lira: 'Kırmızı ginseng'e doğal afrodizyak özelliği nedeniyle yoğun ilgi
Kendi mezarını yaptı: Üzerinde yatıp dua okuyor Kendi mezarını yaptı: Üzerinde yatıp dua okuyor
Aksaray’da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu Aksaray’da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu
Taksim Metrosu'nda raylara düşen alkollü şahıs zor anlar yaşattı Taksim Metrosu'nda raylara düşen alkollü şahıs zor anlar yaşattı
Dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın polislere de kapıyı açmadı Dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın polislere de kapıyı açmadı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!