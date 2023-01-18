O görüntülere bir yenisi daha eklendi: 'Cin çıkarken yalvardı, tam kusarken çek'

Sosyal medyada kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtan çok sayıda kişi sosyal medyada paylaştıkları birbirinden ilginç videolarla izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Dilek Becerik isimli başörtülü kadının 'cin çıkarma' videosu sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan görüntülerde Dilek Becerik’in bir kadının ağzına poşet koyduğu ve kusmaya zorladığı görüldü. Ayakta bulunan kadın poşetin içine doğru kusup öksürürken Becerik'in “Çıkartın, çıkartın, çıkar çıkar kus kus” dediği görüldü.

Poşetin içine doğru kusan kadın ise “Bir şey yapmayacağım bırak kalayım işte” ifadelerini kullanırken Dilek Becerik, “Hayır içinde kalmayacaksın, çıkacaksın” dedi.

İçinde cin olduğunu iddia ettiği kadını kusturarak cinden kurtaracağını öne süren Dilek Becerik'in görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum yaldı.