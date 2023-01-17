Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor; Angelina Jolie, Adriana Lima…'

İnternette kısa sürede yayılan videoda vaaz veren Hüseyin Çevik isimli şahsın cennete yönelik tasvirleri dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

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İnternette kısa sürede yayılan videoda Hüseyin Çevik isimli 'vaaz' veren kişi dinleyenlerine 'cennet'i anlattı.

Şahsın hurileri “Üzerinde 70 kat elbise olacak ama hepsi şeffaf” diye tanımlaması dikkat çekerken cennette 'yüz pazarları' olduğunu iddia etti.

Hüseyin Çevik, “Gelelim dünya kadınlarına; ‘kocamı bunlara kaptırmam’, utanmasa döner bıçağıyla girecek. Çok duydum. Hepsi mi Bağcılarlı bunların? Kadınlara müjdeyi vereyim; dünya kadınları hurilerden çok ama çok daha güzel olacak. Cennette ‘yüz’ pazarları var. Yüz satılıyor ama parayla değil. Hanım abla gidiyor, katalogdan seçiyor. Angelina Jolie, Adriana Lima… Sen de kocana yap artistliğini kardeşim" diye konuştu.

 

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