Ardahan'da balıkçılar ekmeklerini -20 derecede buzdan kazanıyor

Dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü buzla kaplandı Balıkçılar Eskimo usulü balık avlayarak geçimlerini sağlıyor.

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Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluştu.

42 metre derinliğinde olan Çıldır Gölü'nde 15 metre aralıklarla buzları delen balıkçılar, deldikleri yerlerden ip yardımıyla çektikleri ağları atarak balık avlıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan Yakup Topkaya, eksi 20 derece soğukta saatlerce uğraşarak göle serdiği ağların ardından bir hafta sonra aynı bölgeye gelerek attığı ağları çekiyor.

Yakup Topkaya, "Ardahan Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapıyorum. Eksi 20 derece soğukta ekmeğimizi buzdan kazanıyoruz. Ve göl kıyısında bulunan kıl çadırda müşterilerimize ikram ediyoruz. Şu anda kuru ayaz var. Bu dondurucu havada Eskimo usulü balık avlıyoruz" dedi.

 

Kaynak: İHA

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