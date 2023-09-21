Kayseri'de kazı çalışmalarında ortaya çıktı: Tam 6 bin yıllık!

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yılki kazılarda bir çukur içerisinde buğday taneleri bulundu.

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Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor.

6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yıl yapılan kazılarda bir çukur içerisinde buğday taneleri bulundu.

"ÇUKUR İÇİNDE KARŞILAŞTIK"

4 bin 200 yıllık çukurun içerisinde birden fazla çeşit buğdayın bir arada bulunduğunu ve inceleme yapılacağını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "2023 yılındaki kazılar sırasında tahılların içine konduğu bir çukur içinde çok miktarda karışık cinste buğdayla karşılaştık. Yani tek çeşit değil, birden fazla çeşit buğday karbolize olmuş vaziyette ele geçirildi" dedi.

Kayseri'de kazı çalışmalarında ortaya çıktı: Tam 6 bin yıllık! - Resim : 1

"SÜRPRİZ OLDU"

"Tabii ki bunlar laboratuvarda incelendikten sonra hem cinsleri, hem yaşları hem de ne için kullanıldıklarına dair bilgiler ortaya çıkacak" diyen Kulakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık olarak bu çukur günümüzden 4 bin 200 yıl öncesine tarihleniyor. Daha önce de kaplar içerisinde buğday kalıntılarına rastlıyorduk ama bu kadar geniş bir alanda bunlara rastlamak bizim için de sürpriz oldu. Normal şekilde bunlar bir ısıya maruz kalmadıkça kömürleşmez. Ama bu çukurun içinde herhangi bir yangın izi yok. Onu araştırıyoruz. Bu konuyla ilgili paleobotanikçiler çalışıyor. Onların çalışmaları bittikten sonra daha detaylı bilgiler vermek mümkün olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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