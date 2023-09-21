Kayseri'de şekerin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı!

Kayseri'de esnaflık yapan Murat Kütük, küp şeker aldı.

Çayına şeker atmak isteyen Kütük, paketten sakız çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

"ŞEKERİN İÇERİSİNDEN SAKIZ ÇIKTI"

Şeker yerine sakızı görünce anlam veremediğini kaydeden Murat Kütük, şu ifadelere yer verdi:

"Dükkanımızda müşterilerimiz için açık ve kapalı küp şeker bulunduruyoruz. Kendi çayıma şeker atmak istediğimde paketi açtım. Şekerin içerisinden sakız çıktı. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. İnsan sağlığı bu kadar önemsiz değil."

Kaynak: Gerçek Gündem