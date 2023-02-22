Hatay'da hasarlı evlerin içi drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin 17'nci gününde, Hatay’da hasar gören evlerin içi drone ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremin 17'nci gününde, Hatay merkezde yıkılan binaların yarısı ve hasar gören evlerin içi drone ile görüntülendi. Bazı hasar gören evlerde bulunan buzdolaplarının içinde yiyeceklerin olduğu da dikkat çekti.

Görüntülerde, evlerin içinde birçok eşyanın da hasar gördüğü, camların yerle bir olduğu ve eşyaların toz örtüsüyle kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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