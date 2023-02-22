Depremzede, kefen bulmakta güçlük çektiğini anlattı: Bacımı battaniyeyle gömdük

10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kayısına neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 17 gün geçti. Ancak Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi bağlı Şekeroba köyünde yaşayan yurttaşlar, hâlâ barınma sorunu yaşıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen Şekerobalıların temel talebini çadır oluşturuyor.

Depremde 6 yakının kaybeden bir yurttaş, “Çok kötü yani. Çocuklar perişan. Allah yardım eylesin. Allah bir daha göstermesin. Ne diyeyim ki? 6 tane şehidimiz var. İlk gün çıkarttılar. Bacımı, eniştemi, kardeşlerimi çıkarttılar. Kardeşimin oğlunu Maraş’tan çıkarttılar, onları gömdüler” dedi. Yurttaş, “Kefen problemi yaşanıyor mu” sorusuna, “Kaynanamı yıkadık, kefenledik. Bacımı battaniyeyle gömdük. Şehit diye gömdük, su geçmedi ellerine” yanıtını verdi. 25 yaşında hasta bir çocuğu olduğunu belirten yurttaş, “Benim bir mağdurum var, 25 yaşında, çadırın içinde. Hasta içeride. Bir ibret yani” diye konuştu.

Kaynak: ANKA