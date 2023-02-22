Türkiye kayıplarını uğurluyor: Depremde hayatını kaybeden Yasemin Eren'den geriye izleyenleri duygulandıran görüntüleri kaldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Enkaz altında ulaşılamayan çok sayıda cansız beden olduğu iddia edilirken Türkiye kayıplarını son yolculuğuna uğurluyor.

YASEMİN EREN VE AİLESİ KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremin ardından enkaz altında kalan Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusunu kayıtlı, Kahramanmaraş'ta psikolojik danışman olarak görev yapan Leyla Eren, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren, Mis Apartmanı'nda yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar.

Ekiplerin enkazda yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren'in cenazeleri; memleketleri Horasan'a getirildi. Cenazeler, Orta Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığı'na defnedildi.

Yasemin Eren'den ise geriye 'Gönül' şarkısını söylediği videosu kaldı. İzleyenleri duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yaşanan deprem sonucunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Eren'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kalbim dağlandı, yüreğim sızladı. Geriye o güzel sesi kaldı. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun güzel kızım" ifadelerine yer verdi.