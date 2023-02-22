İşte Şehir Hastanesi gerçeği: Afet bölgesinde fırsatçılara 'dayanışma kantini' ile yanıt

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise en az 1 milyon kişi ise evini kaybetmesi nedeniyle geçici çözümler ile barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Türkiye afetin yaralarını sarmak için mücadele ederken yap-işlet-devret modeli ile yapılan şehir hastanelerini ticarethaneye döndüğü deprem bölgesinde de görüldü. AKP iktidarında Sağlık Bakanlığı'nın özel şirketlere yaptırdığı ve işletmesini üstlenerek 'hasta garantisi' verdi şehir hastanelerinin yarattığı tablo Kahramanmaraş’taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde de görüldü.

DEPREMLERİN MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİR HASTANESİ KANTİNİNDE FAHİŞ FİYAT SKANDALI

Kahramanmaraş’taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde sağlıkçılar, kantincinin depremzedelere fahiş fiyatlarla ürün satması üzerine, aralarında topladıkları para ve yardımlarla dayanışma kantini kurdu. Kantinci, satış yapamayınca iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

Anka'nın aktardığına göre; Kahramanmaraş’taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ndeki kantinci, depremin ardından depremzedelere ve sağlıkçılara fahiş fiyatlarla ürün satmaya başladı. Durumu fark eden sağlıkçılar ile kantinci arasında tartışma çıktı.

Sağlıkçılar da aralarında para toplayarak depremzedelerin ücretsiz yemek yemesi ve çay içebilmesi için dayanışma kantini kurdu.

Sağlıkçı Eren Taşdelen, konuya ilişkin şunları söyledi:

KANTİNCİ 3 TANE BİSKÜVİ'Yİ 80 LİRAYA SATIYOR

“Askerlere, personele, depremzedelere buradaki kantincinin fahiş fiyatla, 3 tane bisküvi 80 lira gibi, her şeyi fahiş fiyatla sattığını öğrendim. Bunun üzerine hastane yönetimi olsun, herkesten birer parça bir şeyler topladım. Önce çay ve semaver koydum, ücretsiz vermeye başladı. Biraz tepki gördüm kantincilerden. Bunun üzerine yılmadım, devam ettim. Arkadaşlarım destek vermeye başladı. Askerler meyve suyundan gıda malzemesine getirmeye başladılar. AFAD, Kızılay destek verdi. Sonra kantinci satış yapamamaya başladı ve yapamayınca işletmeyi durdurdu. Kepenkleri kapattı gitti.

Benim sadece istediğim, sesimi duyuyorlarsa destek versinler. Desteğe ihtiyacımız var. Araba, nakliye ihtiyacımız var. Malzemeler AFAD’da var, getiremiyoruz. Sadece bu sıkıntımız var.”

ELİMDEN TELEFONU ALMAYA ÇALIŞTI

Taşdelen, kantinci ile tartışmasını, “Çay fiyatını sordum, ‘5 lira’ dedi, başkasına ‘7,5 lira’ dedi. Onun üzerine ben videoya çektiğimi söyledim. Kantinci de bunun üzerine elimden telefonu filan almaya çalıştı” diyerek anlattı.