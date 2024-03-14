Uzmanı açıkladı; günlük 3 tane tüketin hafızayı uçuruyor: Tam bir vitamin zengini!

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, tam bir vitamin zengini olan hurmanın birçok faydasını sıraladı. Normal zamanlarda da hurmanın tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Nazlı, günlük 3 taneden fazla tüketilmemesini ve hafızayı güçlendirdiği belirtti.

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Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez meyvesi hurma, vitamin deposu olma özelliği ile yoğun talep görüyor.

Hurmanın faydalarına ilişkin açıklamada bulunan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler sadece Ramazan ayında değil normal zamanlarda da hurmayı sık tercih etmelidir. Çünkü şeker yerine kullanacağımız doğal bir tatlandırıcıdır. Hurma antioksidan içeriği yüksek olduğu için vücudumuzdaki toksinleri atmaya yardımcıdır" dedi.

"HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR"

"A, C vitamini içerdiği için aynı zamanda gençleşmeye yardımcı olacaktır ve cildimizdeki elastikiyeti sağlayıcı etkiye sahiptir" diyen Nazlı, "Böylece daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz. İçerdiği magnezyumdan kaynaklı kas kramplarına iyi gelir ve aynı zamanda B6 vitamini içerdiği için de stres durumlarında tercih ederseniz mutluluk verici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda potasyum içeriğinden dolayı da kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Lif içeriği yüksek olduğu için özellikle tokluk sağlamaya yardımcı olup aynı zamanda kabızlık noktasında da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda hafızayı güçlendirici etkisi olduğu için alzheimer riski olanlar ve ben ne yaparsam yapayım sürekli unutuyorum diyenler için de oldukça güzel bir alternatif" ifadelerini kullandı.

Uzmanı açıkladı; günlük 3 tane tüketin hafızayı uçuruyor: Tam bir vitamin zengini! - Resim : 1

"GÜNLÜK 3 TANE"

Nazlı, "Dikkat etmemiz bir nokta ise hurma da bir meyve olduğu için fazla tüketimi vücudumuzda yağlanmaya sebep olabilir ve kilo artışı olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden günlük tüketeceğiniz 3 tane hurma sizler açısından yeterli olacaktır" diye konuştu.

HURMA

Hurmalar, Orta Doğu'ya özgüdür ve yüzyıllardır bölgede yetiştirilmektedir. Şu anda dünyanın birçok sıcak ikliminde yetiştiriliyorlar. Hurmalar besin açısından zengin bir besindir ve lif, potasyum ve magnezyum dahil olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır.

Hurmanın Faydaları:

Sindirim Sistemine Faydaları: Hurma, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

Enerji Verir: Hurma, doğal şekerler bakımından zengindir. Bu şekerler, vücuda hızlı bir şekilde enerji verir,

Kan Basıncını Düzenler: Hurma, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

Kemikleri Güçlendirir: Hurma, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Bu mineraller, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur,

Kansızlığı Önler: Hurma, demir bakımından zengindir. Demir, kansızlığı önlemeye yardımcı olur,

Beyin Sağlığını Korur: Hurma, B vitaminleri bakımından zengindir. B vitaminleri, beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur,

Cilt Sağlığını Korur: Hurma, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olur,

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Hurma, A vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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