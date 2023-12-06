Uzmanlardan Çin ve Hindistan’ı etkileyen gizemli pnömoni virüsü ile ilgili rahatlatan açıklama
Çin ve Hindistan’ı etkileyen gizemli pnömoni virüsünün Hollanda ve Danimarka’da tespit edilmesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yakın zamanda Covid-19 salgını nedeniyle travma yaşandığını o bakından herkesin tedirgin olmasının normal karşıladıklarını kaydeden Özlü, “Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Bİr telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım, vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil” dedi.