Samsun'da yaşayanlar dikkat: 7 yılda görülen son 1 yılda görüldü!

Uyuz tehlikesinin devam ettiği Samsun'da yetkililer uyarıda bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, "Verilere baktığımızda 2015-2021 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde Samsun'da tespit edilen toplam uyuz hastalığı vaka sayısına, 2023 yılında ulaştığımızı görüyoruz. Yani yedi yılda tespit edilen vaka sayısına sadece tek bir yılda ulaşmış olduk" dedi.

"VAKA SAYIMIZ 4 BİNİN ÜZERİNDE"

Riskli döneminde geçmediğini belirten Hatice Öz, "Verdiğimiz eğitimler ve ekiplerimiz tarafından yürütülen saha çalışması sayesinde vaka sayımız hızla azalsa da riskli dönem geçmiş değil. Hala hepimizin dikkatli olmaya devam etmesi gereken bir dönemdeyiz. Okullarımız tatil oldu. Kış şartları şehrimizde yüzünü göstermeye başladı. Dolayısıyla önümüzde evlerimizde kalabalık gruplarla ortak zaman geçireceğimiz bir dönem var. Ocak ayındaki vaka sayımız ilk 15 gün itibariyle hala 4 binin üzerinde" ifadelerini kullandı.

"ONLARA KARŞI MESAFELİ OLUN"

Hastalığın en önemli belirtisi olan ısrarla devam eden ve geceleri artan kaşıntı olduğuna dikkat çeken Öz, "Nasılsa birkaç gün içinde geçer demeyelim, hemen bir hekime tüm aile bireyleri ile birlikte başvuralım. Sağlık Müdürlüğü olarak ekiplerimizle vakaları bölgesel olarak takip etmeye devam ediyor, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz kanalıyla da eğitimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Siz de çevrenizde kaşıntı belirtisi gösteren kişileri tespit ettiğinizde onlara karşı mesafeli olup, ortak eşya ve alan kullanımından kaçınarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz" diye konuştu.

UYUZ

Uyuz, Sarcoptes scabiei von hominis adlı bir akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Akarlar, insan derisinin üst tabakasına tünel açarak yumurtalarını bırakırlar. Bu tüneller, genellikle ciltte kırmızı, kaşıntı yapan çizgiler olarak görülür.

Uyuz, genellikle yakın temas yoluyla bulaşır. Bu temas, cinsel ilişki, sarılma, el ele tutuşma veya aynı yatağı paylaşmayı içerebilir. Uyuz ayrıca, akarların bulunduğu giysi, yatak takımı veya havlu gibi kişisel eşyalarla da bulaşabilir.

Uyuzun belirtileri genellikle 2-6 hafta içinde ortaya çıkar. En yaygın belirti, şiddetli kaşıntıdır. Kaşıntı, geceleri daha şiddetli olabilir.

Diğer belirtiler şunlardır:

- Deride kırmızı, kaşıntı yapan çizgiler,

- Deride küçük, kırmızı sivilce benzeri döküntüler,

- Deride kabuklanma veya soyulma,

- Dirsek, bilek, parmak araları, kalçalar, bel ve göğüs gibi bölgelerde kaşıntı ve döküntü.

Uyuz, genellikle bir doktor tarafından teşhis edilir. Teşhis, akarların veya akarların yumurtalarının deri altında görülmesi ile yapılır.

Uyuz tedavisi, akarları öldürmek için tasarlanmış kremler veya merhemler ile yapılır. Bu ilaçlar, doktor tarafından reçete edilir. Tedavi, tüm aile üyelerine uygulanmalıdır.

Uyuzdan korunmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

* Kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayın,

* Başkalarının kişisel eşyalarını kullanmayın,

* Yakın temasta bulunduğunuz kişilerde uyuz belirtisi görürseniz, doktorunuzu bilgilendirin.

Uyuz, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu sorunlar şunlardır:

- Cilt enfeksiyonları,

- Lenf bezlerinin şişmesi,

- Kaşıntı nedeniyle uykusuzluk ve stres.

Uyuz, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile, uyuzdan tamamen kurtulmak mümkündür.

Kaynak: Gerçek Gündem