Uzman psikolog Yılmaz’dan ebeveynlere ‘Mavi Bebek’ uyarısı

Uzman psikolog Yılmaz’dan ‘Mavi Bebek’ uyarısı: ’’Bu gibi kademeli ve tehlikeli oyunlarda en büyük görev aileye düşüyor’’

Mavi Balina, Mariam ile Momo’dan sonra Mavi Bebek oyununun ortaya çıktığını ve en büyük görevin aileye düştüğünü belirten uzman psikolog Çağla Yılmaz, ’’Çocuğun davranışlarında bir değişikli fark ediliyorsa, sessizleştiyse, korku belirtileri gösteriyorsa, sizden uzaklaştıysa, iletişim kurmuyorsa, odasından çıkmıyorsa, gergin tavırlar sergiliyorsa muhakkak dikkat edelim’’ dedi.

Benzer Videolar

43 ilin geçiş güzergahında sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü 43 ilin geçiş güzergahında sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü
Nemrut Kalderası’nda muhteşem kar görüntüleri Nemrut Kalderası’nda muhteşem kar görüntüleri
Sürücüler kış lastiğine dikkat: ‘Bilinçli taksir suçu’ oluşturabilir Sürücüler kış lastiğine dikkat: ‘Bilinçli taksir suçu’ oluşturabilir
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukata saldırı! İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukata saldırı!
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın" CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın"
Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon
Gaziantep'te 'beyran' kavgası: İş yerini bastılar, silahla ateş ettiler! Gaziantep'te 'beyran' kavgası!
Erzincan buz tuttu Erzincan buz tuttu
Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı kamerada İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı kamerada
Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum" Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum"
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor' 'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor'