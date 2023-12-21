Uzman psikolog Yılmaz’dan ebeveynlere ‘Mavi Bebek’ uyarısı

Mavi Balina, Mariam ile Momo’dan sonra Mavi Bebek oyununun ortaya çıktığını ve en büyük görevin aileye düştüğünü belirten uzman psikolog Çağla Yılmaz, ’’Çocuğun davranışlarında bir değişikli fark ediliyorsa, sessizleştiyse, korku belirtileri gösteriyorsa, sizden uzaklaştıysa, iletişim kurmuyorsa, odasından çıkmıyorsa, gergin tavırlar sergiliyorsa muhakkak dikkat edelim’’ dedi.