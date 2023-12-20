Sürücüler kış lastiğine dikkat: ‘Bilinçli taksir suçu’ oluşturabilir

Sürücülerin ihmalleri sonucunda gerçekleşen kazalarda bilinçli taksir suçu oluştuğunu söyleyen Avukat Fatih Şen, “Taksir, yani hata ile adam öldürmek, birinin ölümüne sebebiyet vermektir. Yalnız burada ihmal işin içine girdiğinde yani kış lastiği takması gereken bir araç bu lastiği takmadığında Yargıtay çok ilginç bir karar verdi ve dedi ki; burada taksir yoktur, bilinçli taksir vardır. Yani sonuçlarını istememesine rağmen öngörmüştür dedi. Sürücü kaza olmasını istemiyor elbette ama kış lastiğini takmadığından dolayı da bunu öngörmüştür ve nihayetinde daha fazla ceza alması gerekir dedi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir olaya binaen kış lastiği takmayan bir sürücü bu sebeple bir kazaya karışıyor ve bir vatandaşın ölümüne sebebiyet veriyor. Yerel mahkeme taksirle öldürme suçundan dolayı cezaya hükmediyor. Süreç temyizle devam ediyor. Yargıtay da hayır diyor burada bilinçli taksir vardır, taksir yoktur. Yani sürücü kış lastiği takmadığında böyle bir kazaya sebebiyet vereceğini öngörmüştür ve bunun sonuçlarına da katlanmalıdır diyor.