Sürücüler kış lastiğine dikkat: ‘Bilinçli taksir suçu’ oluşturabilir

Avukat Fatih Şen, kar yağmasına gerek olmadan mevzuatta belirtildiği gibi kış lastiklerinin takılması gerektiğini söyleyerek, “İhmalden kaynaklı ve bilinçli taksiri oluşturan ölümlü kazalarda sürücü direkt cezaevine gidecek” dedi.

Son Güncelleme:

Sürücülerin ihmalleri sonucunda gerçekleşen kazalarda bilinçli taksir suçu oluştuğunu söyleyen Avukat Fatih Şen, “Taksir, yani hata ile adam öldürmek, birinin ölümüne sebebiyet vermektir. Yalnız burada ihmal işin içine girdiğinde yani kış lastiği takması gereken bir araç bu lastiği takmadığında Yargıtay çok ilginç bir karar verdi ve dedi ki; burada taksir yoktur, bilinçli taksir vardır. Yani sonuçlarını istememesine rağmen öngörmüştür dedi. Sürücü kaza olmasını istemiyor elbette ama kış lastiğini takmadığından dolayı da bunu öngörmüştür ve nihayetinde daha fazla ceza alması gerekir dedi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir olaya binaen kış lastiği takmayan bir sürücü bu sebeple bir kazaya karışıyor ve bir vatandaşın ölümüne sebebiyet veriyor. Yerel mahkeme taksirle öldürme suçundan dolayı cezaya hükmediyor. Süreç temyizle devam ediyor. Yargıtay da hayır diyor burada bilinçli taksir vardır, taksir yoktur. Yani sürücü kış lastiği takmadığında böyle bir kazaya sebebiyet vereceğini öngörmüştür ve bunun sonuçlarına da katlanmalıdır diyor.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukata saldırı! İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukata saldırı!
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın" CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın"
Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon
Nemrut Kalderası’nda muhteşem kar görüntüleri Nemrut Kalderası’nda muhteşem kar görüntüleri
Gaziantep'te 'beyran' kavgası: İş yerini bastılar, silahla ateş ettiler! Gaziantep'te 'beyran' kavgası!
Erzincan buz tuttu Erzincan buz tuttu
Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı kamerada İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı kamerada
Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum" Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum"
Şırnak'ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı Şırnak'ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Sokak arasında havaya ateş açtılar, o anlar kamerada Sokak arasında havaya ateş açtılar, o anlar kamerada
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok' Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok'
Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler
2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild... 2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...
Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin! Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi