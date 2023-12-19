Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü son yılların en ilginç uyuşturucu operasyonuna imza attı. Tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi, narkotik polisinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları bu şekilde taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine ambulans takibe alınarak İstanbul İzmir otobanında operasyon başlatıldı.

Tepe lambaları yanmış vaziyette seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu. Narkotik köpeği Danga'nın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram Skunk Esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Özel bir sağlık şirketinin çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ambulansla ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Gaziantep'te 'beyran' kavgası: İş yerini bastılar, silahla ateş ettiler! Gaziantep'te 'beyran' kavgası!
Erzincan buz tuttu Erzincan buz tuttu
Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın" CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın"
Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı kamerada İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı kamerada
Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum" Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum"
Şırnak'ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı Şırnak'ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Sokak arasında havaya ateş açtılar, o anlar kamerada Sokak arasında havaya ateş açtılar, o anlar kamerada
Sürücüler dikkat, 'ehliyet' detaylı ceza: Tam 17973 TL ve trafikten men! Sürücüler dikkat, 'ehliyet' detaylı ceza!
Bursa barajlarında son 8 yılın en iyi su seviyesi Bursa barajlarında son 8 yılın en iyi su seviyesi
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih: Hesaplara ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih