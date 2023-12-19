Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları bu şekilde taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine ambulans takibe alınarak İstanbul İzmir otobanında operasyon başlatıldı.

Tepe lambaları yanmış vaziyette seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu. Narkotik köpeği Danga'nın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram Skunk Esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Özel bir sağlık şirketinin çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ambulansla ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA