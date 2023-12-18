Gaziantep'te 'beyran' kavgası: İş yerini bastılar, silahla ateş ettiler!

Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp, iş yeri sahibini ve oğlunu önce darbetti, ardından rastgele ateş etti.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi beyran siparişi verdi.

Verilen beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğu iddia edildi. Bunun üzerine sipariş veren kişi telefonda iş yeri sahibiyle önce tartıştı daha sonra küfürleşti.

ARKADAŞLARIYLA İŞ YERİNİ BASTI

Yaşanan küfürlü tartışma sonrası beyranı sipariş eden şahıs 9 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.

Gaziantep'te 'beyran' kavgası: İş yerini bastılar, silahla ateş ettiler! - Resim : 1

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Olay sırasında saldırganlar tarafından baba ve oğlu darbedildi. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

KAMERALARA YANSIDI

Saldırganların iş yeri sahibini ve oğlunu darbederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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