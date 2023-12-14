Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, elinde pompalı tüfekle iş yerine giren O.G. oturan vatandaşlara “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

O.G’in ateş açma anı ve vatandaşların korkarak bir anda kaçtığı saniyeler anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek O.G.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan O.G.’in sorgusu devam ediyor.