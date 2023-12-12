Şırnak'ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metrenin üzerine kadar çıktı. Tuzluca, Lise, Tayrı köylerinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. 3 bin rakımlı yerleşim yerleri rüzgar ve tipi nedeniyle 2 metrenin üzerinde kar yığınlarının oluşmasına neden oldu. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri yolları açık tutmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köylerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yolu açan ekipler birkaç saat geçmeden tipi nedeniyle kapanan yolları tekrar açmaya çalışıyor. Kepçe operatörü Fahri Erdal yıllardır bu bölgede çalıştıklarını, sürekli kapanan yolları açık tutmak için seferber olduklarını ifade etti. Erdal, "Bölgemiz karlı bir yer, Tuzluca ve diğer yayla köylerinin yollarını açmaya çalışıyoruz. Açtıkça kapanıyor. Kar birikintileri bazı yerlerde 2 metreyi geçiyor. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise ilçe genelinde oluşabilecek her türlü olaya karşı ekiplerin hazır bekletildiğini, şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını, kaymakamlık birimlerinin vatandaşların refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için her daim hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA