Sokak arasında havaya ateş açtılar, o anlar kamerada

Arnavutköy’de bir grup genç eline aldığı tabanca ve tüfekle havaya ateş açtı. Gençlerin tehlikeli oyunu vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Arnavutköy’de geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir grup genç eline aldığı tabanca ve tüfeklerle havaya ateş attı.

İddiaya göre, asker eğlencesi sonrasında sokağa gelerek havaya ateş açan gençlere mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Gençlerin havaya ateş açması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, "Sıkın oğlum sıkın. Polis geliyor birazdan sıkın aferin size” diye tepki göstererek polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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