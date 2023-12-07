Bursa barajlarında son 8 yılın en iyi su seviyesi

Son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak tespit edildi.