Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor.

İki gün süreceği tahmin edilen poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da birçok balıkçı teknesi, balıkçı limanına çekerek rıhtıma bağladı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri de Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyraz fırtınasının geçmesini bekledi.

Kaynak: İHA

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