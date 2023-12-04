Uygulamalar arttı, motosiklet sürücüleri dikkat: 436 TL cezası var!

Mevzuat gereği trafiğe kapalı alana giriş yapan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda Bolu'da denetim çerçevesinde caddeye giren motosiklet sürücülerine 436 TL ceza kesildi.

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Bolu'da motosiklet geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Denetimler çerçevesinde sürücülere girişin yasak olduğu caddede motosiklet kullanmak suçundan 436 TL cezai işlem uygulandı.

"NORMAL KARŞILIYORUM"

İHA'ya açıklamada bulunan Ceza kesilen motosiklet sürücüsü Hasan Temel, "Normal karşılıyorum. Ceza yazılması gerekse yazılmalı. Bu tarz uygulamaları gerekli buluyorum" dedi.

Uygulamalar arttı, motosiklet sürücüleri dikkat: 436 TL cezası var! - Resim : 1

TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLET KULLANMAK

Türkiye'de, Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafiğe kapalı alanlara motosikletle girmek yasaktır. Bu maddeye göre, "Trafik yasak işareti ile belirtilmiş yerlerdeki trafiğe kapalı alanlara araç giremez."

Trafiğe kapalı alana motosikletle girmek, hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, trafiğe kapalı alanlara motosikletle girmemek önemlidir.

Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanmanın yasak olduğu bazı durumlar şunlardır:

- Yayalara ayrılmış yollarda,
- Alışveriş merkezlerinde,
- Hastanelerde,
- Parklarda,
- Bahçelerde,
- Okullarda,
- Kamu binalarında,
- Kamuya açık alanlarda.

Bu alanlarda motosiklet kullanan sürücüler, cezai işleme tabi tutulabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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