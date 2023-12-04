Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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