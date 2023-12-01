Bilecik'te yolda buldular, tam 26 bin TL!

Bilecik'te parasını düşüren yaşlı bir adamın 26 bin TL'sini bulan çocuklar ödüllendirildi.

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Bilecik'te yaşlı bir adamın yolda yürürken düşürdüğü 26 bin TL’yi bulan çocuklar, parayı babalarıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri, parayı bulan çocuklar ve babasıyla birlikte parayı sahibi Ali Osman Yılmaz’a teslim etti. Parasını düşüren Ali Osman Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve çocukların babası Muhammet Alkasım ile çocuklarına teşekkür etti.

"BİZLERİ DE ÇOK SEVİNDİRDİ"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, güzel bir olaya tanıklık ettiklerini anlatarak, "Şehir merkezinde yürürken parasını düşüren bir yaşlı amcanın parasını bulan çocuklar kamera kayıtlarında da gördüğümüz üzere parayı babalarına veriyor. Daha sonra baba ve çocukları, devriye gezen ekiplerimize parayı teslim ediyorlar. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde aynı belirtildiği üzere yaşlı amca poşetteki parasını yürürken düşürüyor, arkasından gelen çocuklar parayı buluyor. Daha sonra Zabıta Müdürlüğümüzde kamera kayıtları eşliğinde parayı çocuklar ve babasıyla birlikte sahibine verdik. Çocukların bu örnek davranışı bizleri de çok sevindirdi" dedi.

Bilecik'te yolda buldular, tam 26 bin TL! - Resim : 1

OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ise çocuklara oyuncak araba hediye ederek, yaptıkları güzel davranış dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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