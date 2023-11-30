Kış lastiğinde hayati önem taşıyan ‘tarih’ uyarısı

Kış lastiğinde 1 Aralık itibariyle kullanım zorunluluğu başlıyor. Kar yağışı olmadan da kış lastiğinin kullanılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, ikinci el lastik kullanımında dikkat edilecek hususlar ve bir lastiğin en fazla 5 yıl kullanılması gerektiğini vurguladı.

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Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilere gitmeye devam ediyor. Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış lastiğinin kullanılmasını öneren lastikçi Osman Doğan, “1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması tüm ülke genelinde başlayacakken bazı illerimizde ise 25 Kasım'da başladı. Biz müşterilerimizden bu uygulama başlamadan önce gelmelerini rica ediyoruz, biran önce lastiklerini taktırmaları can ve mal kaybının önüne geçmek için. Kış lastiğinde fiyat, kalite ve marka olarak ebat ebat değişiklikler gösteriyor. Lastik fiyatları bin liradan 10 bin liraya kadar farklılık gösteriyor. Bu ürün yelpazesinde biz de müşterilerimize çeşit olarak hizmet veriyoruz çünkü her kesim sürücülerimiz geliyor” dedi.

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