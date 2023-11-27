Bursa'da banyodan çıkan fare elini ısırdı, hastanelik oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sevim O. (50) banyoyu temizlerken parmağını fare ısırdı. Parmağından yaralanan Sevim O. hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı.

Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da banyodan çıkan fare elini ısırdı, hastanelik oldu! - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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