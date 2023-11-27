Bursa'da banyodan çıkan fare elini ısırdı, hastanelik oldu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sevim O. (50) banyoyu temizlerken parmağını fare ısırdı. Parmağından yaralanan Sevim O. hastaneye kaldırıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı.
Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem