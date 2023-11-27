Anne ayı kendilerini görüntülemeye çalışan yurttaşlara saldırdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı.

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.

Ormandan Sarıalan'daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyle yediler.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Hopa’da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu Hopa’da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu
Başkentte kar yağışı başladı Başkentte kar yağışı başladı
Görüntü Elazığ'da kayda geçti: Ekmeğin içinden çıktı, neye uğradığını şaşırdı! Ekmeğin içinden çıktı, neye uğradığını şaşırdı!
Fırtına Van Gölü'nde dev dalgalar oluşturdu Fırtına Van Gölü'nde dev dalgalar oluşturdu
Çanakkale Atikhisar Barajı'nda son yağmurlarla doluluk oranı yüzde 34’e ulaştı Çanakkale Atikhisar Barajı'nda son yağmurlarla doluluk oranı yüzde 34’e ulaştı
Tatvan’da mercek bulutu görüntülendi Tatvan’da mercek bulutu görüntülendi
Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları dördüncü gününde Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları dördüncü gününde
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da ev sahibi tarafından engelli kızıyla birlikte evinden çıkarılan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu! Engelli kızıyla birlikte evinden çıkarılan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu!
Sürücüler dikkat: Yol vermek bedava, cezası 1979 TL! Yol vermek bedava, cezası 1979 TL!
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı: Fondaki isimleri tek tek saymış! Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler