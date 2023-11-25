Görüntü Elazığ'da kayda geçti: Ekmeğin içinden çıktı, neye uğradığını şaşırdı!
Elazığ merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
> <
Elazığ merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, büfeden ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı.
KAMERAYA YANSIDI
Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem