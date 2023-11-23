Çanakkale Atikhisar Barajı'nda son yağmurlarla doluluk oranı yüzde 34’e ulaştı

Çanakkale’de hava şartlarının yaz aylarından bu yana kurak geçmesi sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı, son yağmurlarla birlikte 18 milyon 233 metreküp su miktarıyla yüzde 34 seviyesine ulaştı. Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla kuraklık nedeniyle 2 Mart’ta su kullanımına getirilen bazı yasaklar, kuraklığın devam etmesi ve Atikhisar Barajı'nda su seviyesinin azalması nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, beklenen yağışlarla birlikte çiftçinin, üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirterek, “Yağışlar başta içme suyu olmak üzere üretimi de etkiliyor. Yüzde 30 seviyelerinde olan Atikhisar Barajımızın su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 34 seviyesine çıktı. Barajımıza su gelmeye devam ediyor. Bu hafta yine yağmurlarımız var. Şu an Atikhisar Barajı'na gelen yağmurlarla birlikte içme suyumuzu karşılayacak seviyede bir su girişimiz oldu. Bu da barajımızdan su tüketimini yok denilecek şekilde azalttı. Bu hafta içinde yağmurlarımız devam ettiği zaman su seviyemizin yüzde 50'lilere kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bu yağmurlarla toprak suya doydu. Yağacak yağmurlar bundan sonra tamamen toprağın yüzeyinden akarak, baraja gelmesini ve barajın dolmasını ümit ediyoruz” dedi.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda da yeterli yağış olmaması sebebiyle yüzde 8’lere kadar düşen su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 17 seviyelerine ulaştı. Bayramiç Barajı'nın tarımsal amaçlı Bayramiç, Ezine ve Merkez ilçe olmak üzere üç ilçeyi besleyen büyük bir baraj olduğunu kaydeden Ünver, “Sulama olarak 160 bin dekarlık alana hükmediyor. Bu tamamen tarımın kalbi ve büyük bir kazanç kapısı. Bayramiç Barajı bu yıl kurak gittiği için yüzde 8 seviyesine kadar gerilemişti. Son yağışlarla birlikte Bayramiç Barajımızda su seviyesi yüzde 17’ye ulaştı. Kaz Dağlarımıza da ilk karımız düştü. Bundan sonra eriyen karlarla ve gelen yağmurlarla Bayramiç Barajı’nın dolacağı ümit ediliyor. Fakat iklimlerin ilerleyen yıllarda değişime uğrayacağına kesin gözüyle bakıldığı için artık hem insanımız, hem çiftçimiz bundan sonra suyu daha tasarruflu ve bilinçli kullanmak zorunda. Yoksa acaba her yıl su seviyesi ne kadar düştü diye düşüncelerle yaşamaya başlayacağız. Biz bundan sonra tarımsal faaliyette kullanılan suyu, içme suyunu da tasarruflu ve tedbirli kullanmak zorundayız” diye konuştu.

Kaynak: İHA