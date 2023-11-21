Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı

Olay geçtiğimiz Pazar günü Çatalca Karacaköy Mahallesi Evcik plajında meydana geldi. İddiaya göre, fırtınanın denizde oluşturduğu dalgaların fotoğrafını çekmek için sahile giden Cemal İlhan Kutanoğlu, bir anda gelen dalgaların arasında kaldı.

Suyun içinde kaybolan Kutanoğlu, arkadaşları tarafından kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dev dalgaların arasında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA