Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları dördüncü gününde

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, ’Kafkametler’ adlı Türk gemisinin batışıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fırtına sebebiyle mendireğe çarparak batan gemideki 11 mürettebatın bulunması için gece gündüz süren çabalar henüz sonuç vermedi. Deniz ve hava unsurlarının katıldığı yoğun arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler, kayıp mürettebatları bulmak için her türlü çabayı gösteriyor. Ancak şu ana kadar yapılan aramalardan somut bir sonuç alınamadı. Geminin yaşam odası tespit edildi ancak görüş mesafesinin 30 santimetre olması dalgıçların işini zorlaştırdı. Çamurun çökmesi ve görüş mesafesinin artmasıyla dalgıçların bugün yaşam odasına ulaşmaya çalışması bekleniyor.