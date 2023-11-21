Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Kars'ta göçerlerin kar altında eksi 10 derece soğukta zorlu yolculuğu başladı.

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Iğdır’dan ilkbaharda sürüleriyle Kars’ta yaylaya çıkan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının ardından geri dönüşe geçti. Yaklaşık 5 bin küçükbaş hayvan ile birlikte geri dönüşe başlayan göçerlerin en büyük korkusu ise soğuk hava ve kurt saldırıları oluyor.

Yüzyıllardır Anadolu'da, Orta Asya'dakine benzer ritüellerle sürdürülen bu gelenek çerçevesinde yazın yaklaşık 6 ay hayvanları ile yaylada kalan göçerler, kışın havaların soğumaya başlamasıyla da daha alçak rakımlı mahalle ve köylerine dönüyor.

Kar yağışı ile birlikte geri dönmeye başladıklarını ifade eden Serhat Karapınar, “Bizim 900 hayvanımız var, bugün tipi oldu yola çıktık. Erzakımızı alacağız. Bugün böyle oldu. Mecburen erzağımızı aldığımız zaman bu gece sabit yerde duracağız. Sonra yine yolumuza devam edeceğiz. Zor gerçekten zor bir gün geçirdik” dedi.

Karapınar, “Hepsini tanımıyoruz, göç yolundayız. Tipi oldu, bir birimizi tanımıyoruz. Bin 500 var, diğer hayvanlarda bin 500 var, hepimizi başka bir yerden geliyoruz. Kar yağdığı için denk geldik birbirimize, Allah nasip ederse sağ salim bu akşamı geçirirsek sabaha karşı Iğdır’a doğru gideceğiz” diye konuştu

Yazın Kars’a olduklarını belirten Serhat Karapınar, “Yazın buradayız 3 ay, Sonbahar 2 daha burada kalıyoruz. Sonra Iğdır’a gidiyoruz. Yolculuk 20 gün sürüyor. Uzak göç yolunda yavaş yavaş gidiyoruz. Kar yağdığı için bizim işimiz daha da zor oldu” şeklinde konuştu.

Kars’ta hayvanlarını otlatmak için dönmeyip yaylada kalmayı sürdüren son göçerler kar yağışının meraları kaplaması, hayvanların otlak bulamaması ve soğuk hava dolayısıyla yaylalardan ayrılarak kar üzerinde soğuğa aldırış etmeden gece günüz hayvanlarıyla birlikte Iğdır’a dönüyor.
Geri dönüş yolunda hem hayvanlarının karnını doyurmak için çaba sarf eden göçerler, hem de soğukla mücadele ediyor.

Kars’tan başlayan yolculuk Susuz Yolboyu köyü üzerinde Subatan köyünü geçerek buradan Digor üzerinden Iğdır’da son buluyor.

Kaynak: İHA

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