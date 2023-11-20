Anonsu duyan şoke oldu: Batman yerine Amsterdam uçağına bindiler!

Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, anons yapması yolcuları şoke etti.

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Ankara’dan Batman’a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi.

Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, 'Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şoke oldu. Kabin ekibi Batman’a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam’a hareket etti.

KAYIT ALTINA ALINDI

Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Anonsu duyan şoke oldu: Batman yerine Amsterdam uçağına bindiler! - Resim : 1

Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri ‘Batman’a değil mi?’ diye sordu. Bizde, ağabey ne Batman’ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam’ı ben Batman’a gidiyorum' diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi."

Kaynak: Gerçek Gündem

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