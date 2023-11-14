DİSK’in “vergide adalet, gelirde adalet” yürüyüşü 2. gününde Gebze’den yola çıktı

DİSK'in “vergide adalet, gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşü Gebze’den yola çıktı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İşçi kenti Gebze’den yürüyüşümüzün ikinci gününü başlatıyoruz” dedi.

“Vergide adalet, gelirde adalet” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya dün yürüyüş başlatan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), bugün Gebze’den yola çıktı. Yürüyüş öncesi Gebze Kent Meydanı’nda açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Dün İstanbul’da, Kadıköy’de başlayan yürüyüşümüz, dün akşam Gebze Meydanı’nda bütün işçi arkadaşlarımızla yaptığımız buluşmayla tamamlandı. Şu anda Gebze Meydanı’ndayız. İşçi kenti Gebze’den yürüyüşümüzün ikinci gününü başlatıyoruz” dedi.

Benzer Videolar

Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı
Düğünde havaya ateş açan damat gelin arabasının şoförünü vurdu Düğünde havaya ateş açan damat gelin arabasının şoförünü vurdu
Göçmen botundaki bebek denize düştü Göçmen botundaki bebek denize düştü
Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu
Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor
İki ayda iki arıza, Togg otoparkta kaldı! Togg otoparkta kaldı!
Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı
Fethiye’de dalgıçlar Atatürk’ü 10 metre derinlikte Türk bayrağı açarak andı Fethiye’de dalgıçlar Atatürk’ü 10 metre derinlikte Türk bayrağı açarak andı
İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor
Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Kötü sonuçlarla karşılaşılabilir Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Kötü sonuçlarla karşılaşılabilir
Vermeyi unuttuğu maske parasını babası 2 yıl sonra mektupla gönderdi Vermeyi unuttuğu maske parasını babası 2 yıl sonra mektupla gönderdi
Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir! Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir!