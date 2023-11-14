DİSK’in “vergide adalet, gelirde adalet” yürüyüşü 2. gününde Gebze’den yola çıktı
DİSK'in “vergide adalet, gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşü Gebze’den yola çıktı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İşçi kenti Gebze’den yürüyüşümüzün ikinci gününü başlatıyoruz” dedi.
“Vergide adalet, gelirde adalet” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya dün yürüyüş başlatan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), bugün Gebze’den yola çıktı. Yürüyüş öncesi Gebze Kent Meydanı’nda açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Dün İstanbul’da, Kadıköy’de başlayan yürüyüşümüz, dün akşam Gebze Meydanı’nda bütün işçi arkadaşlarımızla yaptığımız buluşmayla tamamlandı. Şu anda Gebze Meydanı’ndayız. İşçi kenti Gebze’den yürüyüşümüzün ikinci gününü başlatıyoruz” dedi.