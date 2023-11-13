Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı

Anadolu'nun asırlardır devam eden geleneklerinden, Yörüklerin kış öncesi yayladan Kozan'a zorlu göçü başladı.

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Feke ve Kayseri sınırında Bakır Dağı eteklerine ilkbahar aylarında çıkan göçerler kışın yaklaşmasıyla birlikte obalarını ve hayvanları toplayarak göçe başladı.

Toros Dağlarını hayvanları ile birlikte yürüyerek 10 günde aşacak olan İsmail Özcan ve ailesi Bakır Dağı'nda tüten son 2 göçer kaldıklarını da kaydederek bu kültürü gelecek nesillere aktaracak kimsenin kalmadığının altını çizdi.

Sürünün koruyucusu kangal köpekleri ve sürüyü borazanları ile seslenerek bir araya toplayan İsmail Özcan, göç yoluna koyulmadan önce son kez konakladıkları dağlarda kazanlarda yemeklerini hazırladılar, eşyalarını kamyonlara yüklerken hayvanları için yol boyu yapacakları beslenme ve konaklama için hazırlıkları tamamladılar.

10 gün sürecek ve Toros Dağı eteklerinden Kozan Ovası'na ineceklerini belirten Hatice Özcan, hazırlıkları yapıp yola koyulduklarını söyledi. Göçer ailesinden Mehmet Özcan ise, "Çadırları söktük sürüyü topladık göç başlıyor" dedi.

Çocukluğundan bu yana göçer yaşayan İsmail Özcan, "10 obadan 1 obaya düştük ve önceden göçerken koyunlarımızı yürütecek yer bulamazdık" diyerek, Toroslar'da tüten son oba kaldıklarını kaydetti. Özcan, "Baharda yazın geldik buralara. Yazın Kozan'ın sıcağından hayvanlarımızı kaçırıyoruz, burada yaklaşık 5 ay kalıyoruz. Hayvanlarımızı otlatıyoruz bakımlarını yapıyoruz. Güz sezonu ile göçüyoruz" diye konuştu.

"Bu işi yapan kimse kalmadı" diyerek gençlerin okusa da okumasa da hayvancılık yapmadığını belirten Özcan, "Bu işi yapacak kimse kalmadı. Yayla almak başlı başına sorun. Mera fiyatları sürekli artıyor. Toroslar'da dumanı tüten en son çadır biziz. Sadece burada 10 çadırdık. Şimdi bir çadır kaldık. Buradan yol boyuna yürüdük mü boşluk bulamazdık. Yarışırdık yer bulmak için. Herkes çocuklarını okutuyor okutmasa da yapan kimse yok. Kimse hayvancılık yapmak istemiyor. Yol boyunda zorluklarımız çok. Yolda arabalar sorun, konaklayacağımız yerde sorun oluyor. Şimdi yola koyulduk Feke'den çıktık yola" diyerek zorlu göçü anlattı.

Kaynak: İHA

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