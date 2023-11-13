Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın, Küçükköy Mahallesindeki bir plastik fabrikasında çıktı. Yangın kısa sürede tüm işletmeye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman işletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası plastik fabrikası içindeki malzemeler kül oldu. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA