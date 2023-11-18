Edirne'yi hortum vurdu: Tır devrildi, elektrik telleri koptu ve evlerin çatıları uçtu!

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu, tır devrildi ve elektrik telleri koptu. Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi.

> <

Edirne İpsala'da dün gece geç çıkan hortum nedeniyle, İpsala’nın Köprü Mahallesi’ndeki evlerin çatıları uçarken, bölgede elektrik direklerindeki kablolarda kopmalar yaşandı.

Hortum nedeniyle ağaçların da devrildiği İpsala’da itfaiye ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

TIR DEVRİLDİ

Öte yandan, hortumun etkisini gösterdiği İpsala Gümrük Kapısı yolunda, emniyet şeridinde bekleyen bir tır hortumun şiddetine dayanamayarak devrildi.

Edirne'yi hortum vurdu: Tır devrildi, elektrik telleri koptu ve evlerin çatıları uçtu! - Resim : 1

YAĞMUR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Edirne

Benzer Videolar

Çocuklara silah satan şahsın evine baskın Çocuklara silah satan şahsın evine baskın
DİSK’in “vergide adalet, gelirde adalet” yürüyüşü 2. gününde Gebze’den yola çıktı DİSK’in “vergide adalet, gelirde adalet” yürüyüşü 2. gününde Gebze’den yola çıktı
Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı
Düğünde havaya ateş açan damat gelin arabasının şoförünü vurdu Düğünde havaya ateş açan damat gelin arabasının şoförünü vurdu
Göçmen botundaki bebek denize düştü Göçmen botundaki bebek denize düştü
Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu
Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor
İki ayda iki arıza, Togg otoparkta kaldı! Togg otoparkta kaldı!
Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı
Fethiye’de dalgıçlar Atatürk’ü 10 metre derinlikte Türk bayrağı açarak andı Fethiye’de dalgıçlar Atatürk’ü 10 metre derinlikte Türk bayrağı açarak andı
İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor
Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Kötü sonuçlarla karşılaşılabilir Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Kötü sonuçlarla karşılaşılabilir
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?
CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi
Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!
'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!' 'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!'
Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor!