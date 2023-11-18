Edirne'yi hortum vurdu: Tır devrildi, elektrik telleri koptu ve evlerin çatıları uçtu!
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu, tır devrildi ve elektrik telleri koptu. Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi.
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Edirne İpsala'da dün gece geç çıkan hortum nedeniyle, İpsala’nın Köprü Mahallesi’ndeki evlerin çatıları uçarken, bölgede elektrik direklerindeki kablolarda kopmalar yaşandı.
Hortum nedeniyle ağaçların da devrildiği İpsala’da itfaiye ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
TIR DEVRİLDİ
Öte yandan, hortumun etkisini gösterdiği İpsala Gümrük Kapısı yolunda, emniyet şeridinde bekleyen bir tır hortumun şiddetine dayanamayarak devrildi.
YAĞMUR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Gerçek Gündem