Antalya'da ev sahibi tarafından engelli kızıyla birlikte evinden çıkarılan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu!

Antalya'da zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan kiracı 73 yaşındaki Jale Berk, ev sahibi tarafından icra memurları aracılığıyla oturduğu daireden eşyalarıyla birlikte tahliye edildi. Yaşlı kadın gözyaşlarına boğulurken, 53 yaşındaki kızı da sokakta yola oturup uzun süre dizlerini döverek ağladı

Son Güncelleme:
> <

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 4 yıldır zihinsel engelli kızı Zeynep Başkonak (53) ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Jale Berk, öğle saatlerine doğru kapısında icra memurlarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kızının engelli maaşı ve yaşlılık maaşıyla geçinen yaşlı kadın, ev sahibi tarafından icra memurları aracılığıyla evden çıkartılmak istendi, ancak tahliye kararının kendisine daha önce iletilmediğini öne sürerek eşyalarını çıkartmak istemedi. Ekiplerin ikna etmesi sonucu yaşlı kadın ve kızı evden tahliye edildi.

"BULSAM ÇIKACAKTIM"

Evinin önünde oturup gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, "Ev sahibine beni şikayet etmişler, kedi, köpek besliyor diye. 73 yaşındayım ben nereye gideyim, nereden ev bulayım? Ben sadece engelli kızımla kalıyorum. Komşum elektriğimi suyumu ödüyor, pazara yardım ediyordu. Fazla maaşımız da yok. Bin 300 lira kira ödüyordum. Kirasını da günü gününe ödedim. Ev yok ki. Nereye gideyim? 1 aydır ev arıyordum ama bulamadım. Bulsam çıkacaktım" dedi.

Antalya'da ev sahibi tarafından engelli kızıyla birlikte evinden çıkarılan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu! - Resim : 1

ELLERİYLE DİZLERİNİ DÖVDÜ

Yaşlı kızın engelli kızı Zeynep Başkonak ise, bir yandan evdeki eşyaları çıkarırken bir yandan da ağladı. Yola oturan Başkonak, uzun süre bağırıp elleriyle dizlerini dövdü.

Öte yandan yaşlı kadın ve kızının eşyaları kullanılmayan bir depoya kaldırılırken, geçici olarak oğlunda kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Antalya Ev sahibi Kiracı
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sürücüler dikkat: Yol vermek bedava, cezası 1979 TL! Yol vermek bedava, cezası 1979 TL!
Anonsu duyan şoke oldu: Batman yerine Amsterdam uçağına bindiler! Batman yerine Amsterdam uçağına bindiler!
Edirne'yi hortum vurdu: Tır devrildi, elektrik telleri koptu ve evlerin çatıları uçtu! Edirne'yi hortum vurdu!
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın Çocuklara silah satan şahsın evine baskın
DİSK’in “vergide adalet, gelirde adalet” yürüyüşü 2. gününde Gebze’den yola çıktı DİSK’in “vergide adalet, gelirde adalet” yürüyüşü 2. gününde Gebze’den yola çıktı
Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı Konargöçerlerin kış öncesi zorlu göçü başladı
Düğünde havaya ateş açan damat gelin arabasının şoförünü vurdu Düğünde havaya ateş açan damat gelin arabasının şoförünü vurdu
Göçmen botundaki bebek denize düştü Göçmen botundaki bebek denize düştü
Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu Korkuteli'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu
Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor
İki ayda iki arıza, Togg otoparkta kaldı! Togg otoparkta kaldı!
Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kalbi en temiz 3 burç belli oldu! Bir bebek kadar saf ve masumlar Kalbi en temiz 3 burç belli oldu
Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur" Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur"
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı: "Hamile kadını beter etmişler" Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı
SGK uzmanı asgari ücret ve emekli aylığı için oran verdi: İşte olası zamlı maaşlar SGK uzmanından asgari ücret ve emekli aylığı tahmini
MasterChef'te ödüllü yarışmacı hata yapınca elendi: "Hayatımda yaşadığım en kötü günlerden biri" MasterChef'te ödüllü yarışmacı hata yapınca elendi