Antalya'da ev sahibi tarafından engelli kızıyla birlikte evinden çıkarılan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 4 yıldır zihinsel engelli kızı Zeynep Başkonak (53) ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Jale Berk, öğle saatlerine doğru kapısında icra memurlarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kızının engelli maaşı ve yaşlılık maaşıyla geçinen yaşlı kadın, ev sahibi tarafından icra memurları aracılığıyla evden çıkartılmak istendi, ancak tahliye kararının kendisine daha önce iletilmediğini öne sürerek eşyalarını çıkartmak istemedi. Ekiplerin ikna etmesi sonucu yaşlı kadın ve kızı evden tahliye edildi.

"BULSAM ÇIKACAKTIM"

Evinin önünde oturup gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, "Ev sahibine beni şikayet etmişler, kedi, köpek besliyor diye. 73 yaşındayım ben nereye gideyim, nereden ev bulayım? Ben sadece engelli kızımla kalıyorum. Komşum elektriğimi suyumu ödüyor, pazara yardım ediyordu. Fazla maaşımız da yok. Bin 300 lira kira ödüyordum. Kirasını da günü gününe ödedim. Ev yok ki. Nereye gideyim? 1 aydır ev arıyordum ama bulamadım. Bulsam çıkacaktım" dedi.

ELLERİYLE DİZLERİNİ DÖVDÜ

Yaşlı kızın engelli kızı Zeynep Başkonak ise, bir yandan evdeki eşyaları çıkarırken bir yandan da ağladı. Yola oturan Başkonak, uzun süre bağırıp elleriyle dizlerini dövdü.

Öte yandan yaşlı kadın ve kızının eşyaları kullanılmayan bir depoya kaldırılırken, geçici olarak oğlunda kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem