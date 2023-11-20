Sürücüler dikkat: Yol vermek bedava, cezası 1979 TL!

Mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor. Yayalara yol vermemekten dolayı bin 979 TL ceza kesilirken, yol vermek ise bedava.

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Yayalara yol vermeme cezası, Türkiye'de Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek, yasaktır.

CEZASI 1979 TL

Yayalara yol vermeme cezası, 2023 yılı itibarıyla 1979 TL'dir. Bu ceza, ilk 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanarak 1.484,25 TL'ye düşer.

Sürücüler dikkat: Yol vermek bedava, cezası 1979 TL! - Resim : 1

DRON İLE DENETİM

İstanbul Beşiktaş'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında İHA'nın aktardığı habere göre, yayalara yol vermediği tespit edilen bir sürücü durduruldu. Belgeleri istenen sürücü dalgın olmadığını belirterek "Eğitimciyim aslında akademisyenim" diyerek kendisini savundu. Ancak sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi.

TAFİKTE YAYALARA YOL VERMEMEK

Yayalara yol vermeme, trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biridir. Yayalara yol vermeyen sürücüler, yayaları tehlikeye atarak, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilirler. Bu nedenle, yayalara yol vermek, trafik güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Yayalara yol vermemek, sadece trafik güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda hukuki olarak da yaptırıma tabidir. Bu nedenle, sürücülerin yayalara yol vermenin önemini bilmeleri ve bu kurala uymaları gerekir.

Türkiye'de yayalara yol vermeme cezası, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/b maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

"Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek, yasaktır."

Bu maddeye aykırı hareket eden sürücülere, 1.979 TL idari para cezası ve 20 ceza puanı uygulanır. Ayrıca, sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Beşiktaş Trafik
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