Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Kuvvetli fırtına sebebiyle büyük hasar alan sahilde belediyenin temizlik çalışması başladı.

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Kdz Ereğli ilçesinde yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından, Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölünerek enkazı karaya oturdu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı. Sahile vuran gemi, vatandaşlar tarafından merakla izlendi ve görüntülendi. Mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler isimli gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla devam ediyor.

Dün Kafkametler isimli gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedeni kıyıya vurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, kayıp mürettebatları bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan uçak ve helikopterler, denizden botlar ve karadan termal kameralarla donatılmış ekipler, aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ereğli Belediyesi ekipleri, büyük hasar gören ve adeta bir çöplüğe dönüşen sahilde temizlik çalışmalarına başladı. Sahilde yaşanan felaketin izlerini silerek eski haline dönmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Kaynak: İHA

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