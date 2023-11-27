Hopa’da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu

Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu. Karaya oturan gemide 12 personel olduğu öğrenildi.

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Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi dün Gürcistan'ın Batum Limanına yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçerek akşam Hopa açıklarını demirledi.

Gemi sabah saatlerinde fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenmeye başlarken, ardından kıyıya oturdu.

Karaya oturan gemide personelin endişeli bekleyişi sürerken, gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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