Fırtına Van Gölü'nde dev dalgalar oluşturdu

Van'da sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

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Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren fırtına, Van’da hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Van Gölü’nde oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreyi geçerken, İskele Mahallesi’nde dalgalar Feribot İskelesi’nin etrafındaki 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aştı. Fırtına nedeniyle balıkçılar göle açılamadı.

Van Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “Doğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü doğu kesimlerde beklenen yağışların Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkâri’nin yüksek kesimleri, Van'ın kuzeyinin ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.

Kaynak: İHA

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