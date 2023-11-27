İzmir'de işçilerle tartıştı, kepçeyle ölümüne kovaladı!

İzmir'de şantiyedeki inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri ölümüne kovaladı. O anlar kameraya yansırken, kavgada yaralanan 2 işçi hastanelik oldu.

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İzmir'in Konak ilçesinde, bir inşaat şantiyesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı.

Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.

KAMERALARA YANSIDI

Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

2 İŞÇİ YARALANDI

Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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