Bursa'da uygulandı, 65 yaş üstü ulaşım kartı olanlar dikkat: Bunu sakın yapmayın, hakkınızı kaybedebilirsiniz!

Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyor. Ancak, usulsüz kullanım sebebi ile ceza yiyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Son olarak Bursa'da 67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu, ücretsiz ulaşım kartı ile şehir dışından gelen akrabasına kart bastığı için ceza yedi.

KARTI ENGELLENDİ VE PARA CEZASI UYGULANDI

Olaydan 2 gün sonra ulaşım kartının çalışmadığını fark eden Bekiroğlu, seyahat kart ofisine gidip durumu sorguladı. Görevliler ise, "Kartınız usulsüz kullanım sebebi ile engellenmiştir ve açtırmak için 650 lira ceza ödemeniz gerekiyor" dedi.

"DİKKATLİ OLMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Burulaş yetkilileri 65 yaş üstü, engelli ya da özel sebeplerle ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların kartlarını, 3'üncü kişilere kullandırmaması gerektiğini dile getirirken, "Şahıslara verilen indirimli, abonman ve ücretsiz kartların 3'üncü şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildiği anda sürücü tarafından karta el konulur. El konulan kartlara tutanak tutulur ve en geç 5 gün içerisinde Şehreküstü’nde bulunan seyahat ofisine teslim edilir. Kart cezası alan vatandaşlar basılan tutarın 50 katı ceza öderler, 2’nci kez aynı durum yaşanırsa bu sefer otobüse ve trene basılan tutarın 100 katında bir ceza öderler. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım, 65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin, şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarına olanak tanıyan bir uygulamadır.

Bu uygulamanın amacı, yaşlı vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal yaşamlarına katılımlarını kolaylaştırmaktır.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım, Türkiye'nin büyükşehirlerinde ve bazı ilçelerinde uygulanmaktadır. Uygulama, belediyeler tarafından yürütülmektedir.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşımdan yararlanmak için, yaşlı vatandaşların belediyeye başvurmaları gerekmektedir. Belediyeler, başvuruları inceleyerek yaşlı vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkını onaylamaktadır.

Yaşlı vatandaşlar, ücretsiz ulaşım kartlarını belediyeden teslim almaktadırlar. Bu kartlar, toplu taşıma araçlarında görevlilere gösterilerek kullanılmaktadır.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım, yaşlı vatandaşların ulaşım maliyetlerini düşürerek onların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama, yaşlı vatandaşların sosyal yaşamlarına katılımlarını da artırmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem