Naci Görür ağlayarak anlattı: 18 il için deprem uyarısı

Yaptığı her açıklama yakından takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de açıklamalarda bulundu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür bu kez isim vererek 18'ili uyardı.

Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.