Naci Görür ağlayarak anlattı: 18 il için deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür bu kez 18 ili deprem için uyardı. Tek tek illeri açıklayan Görür, "Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yaptığı her açıklama yakından takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de açıklamalarda bulundu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür bu kez isim vererek 18'ili uyardı.

Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.

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