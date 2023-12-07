Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. 3 binanın aynı anda patlatılarak yıkımı sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkım çalışması dronla da görüntülendi.
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