Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. 3 binanın aynı anda patlatılarak yıkımı sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkım çalışması dronla da görüntülendi.

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