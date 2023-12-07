Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. 3 binanın aynı anda patlatılarak yıkımı sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkım çalışması dronla da görüntülendi.